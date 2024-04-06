У Шевченківському районі четверо постраждалих – Синєгубов уточнив дані (відео)
Чотири особи постраждали вдень внаслідок удару модифікованою авіабомбою УМПБ по Шевченківському району Харкова, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За уточненими даними, це 47-річний чоловік та дві жінки у віці 66 та 22 років із вибуховими травмами, а також 10-річна дівчинка, у якої діагностували гостру реакцію на стрес.
Загинув 49-річний чоловік.
Фото: телеграм Олега Синєгубова
Нагадаємо, о 15:46 у Харкові було чутно вибух. Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник написав про загрозу ударів КАБами для Харкова та області. Пізніше Синєгубов повідомив, що ворог вдарив по Шевченківському району Харкова. За даними облпрокуратури, ворожий літак випустив УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас). Він упав за 20 метрів від школи, де облаштований “пункт незламності”. Також пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).
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- Категорії: Події, Харків; Теги: сінєгубов, удар, умпб, Харків, Шевченковский район, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 20:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири особи постраждали вдень внаслідок удару модифікованою авіабомбою УМПБ по Шевченківському району Харкова".