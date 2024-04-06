Авіація РФ била по Куп’янську, Боровій і не тільки – ГШ. Постраждали четверо
Протягом доби ворог на Харківщині завдав авіаударів в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Іванівка, Борова, Огірцеве, Козача Лопань, Липці та Кутузівка, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
За даними Харківської облпрокуратури, Куп’янськ був під авіаударом близько 12:30. Там зазнав поранення 53-річний чоловік. Попередньо, окупанти скинули на місто авіабомбу. О 10:20 ворог застосував, за попередніми даними, УМПБ по центру селища Борова на Ізюмщині. Легкі тілесні ушкодження отримали три жінки.
Артилерійських та мінометних обстрілів, інформує Генштаб, зазнали Козача Лопань, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Синьківка, Степова Новоселівка та Котлярівка.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, Борова, генштаб, куп'янск, купянское направление, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 20:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ворог на Харківщині завдав авіаударів в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Іванівка, Борова, Огірцеве, Козача Лопань, Липці та Кутузівка".