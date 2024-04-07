Последствия атаки «Шахедов» на Харьков и обстрелов области показали в полиции
Правоохранители опубликовали последствия вражеских ударов по Харьковщине.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 7 апреля около 00:57 россияне атаковали беспилотниками Харьков. Повреждены частные дома, детский сад, три пятиэтажки и автомобили. Пострадали три человека в возрасте 61, 64 и 87 лет.
6 апреля в 10:00 оккупанты обстреляли управляемой ракетой поселок Боровая. Повреждены более 30 жилых домов, хозяйственные постройки, здание почты. Ранения получили 48 и 39-летние местные жители.
В 12:30 враг из артиллерии ударил по городу Купянск. Ранен мужчина. В результате обстрела в 22:30 повреждены многоэтажки, погибла женщина.
«В результате артобстрела в поселке Казачья Лопань поврежден частный дом и приусадебные здания. Неоднократно за сутки оккупанты обстреливали авиабомбами и из артиллерии Липцы. В селе Кутузовка КАБом повреждены помещения учебного заведения», — добавили правоохранители.
Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака, КАБ, полиция, последствия, харьковщина, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 08:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители опубликовали последствия вражеских ударов по Харьковщине.".