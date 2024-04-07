Из-за нехватки электроэнергии изменили движение транспорта в Харькове — мэрия

Сегодня, 7 апреля, движение троллейбусов и автобусов в Харькове частично изменено из-за нехватки электроэнергии.

По данным Харьковского горсовета, на линии вышли троллейбусы №1, 5, 6, 7, 45, 46, 51, 52, 53 и 60. Троллейбус №3 курсирует по сокращенному маршруту: разворотный круг «ул. 12 Апреля» – разворотный круг «ул. Одесская».

Автобусы ходят по основной схеме. Также в городе введены дополнительные маршруты по схеме блэкаута. Автобус №147 курсирует от площади Конституции до улицы Одесской.

Ранее ХОВА опубликовала новый график почасовых отключений электроэнергии на 6-10 апреля для Харькова и области — каждая из шести очередей должна быть без света по семь часов в сутки. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что атака «Шахедов» 4 апреля была нацелена в частности на объекты энергетики Харьковщины, поэтому ситуация дополнительно ухудшилась.