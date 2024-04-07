Через нестачу електроенергії змінили рух транспорту в Харкові: що курсує
Сьогодні, 7 квітня, рух тролейбусів та автобусів у Харкові частково змінено через нестачу електроенергії.
За даними Харківської міськради, на лінії вийшли тролейбуси №1,5,6,7,45,46,51,52,53 та 60. Тролейбус №3 курсує за скороченим маршрутом: розворотне коло «вул. 12 Квітня» – розворотне коло «вул. Одеська».
Автобуси ходять за основною схемою. Також у місті введені додаткові маршрути за схемою блекауту. Автобус №147 курсує від площі Конституції до вулиці Одеської.
Раніше ХОВА опублікувала новий графік погодинних відключень електроенергії на 6-10 квітня для Харкова та області – кожна з шести черг має бути без світла по сім годин на добу. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що атака “шахедів” 4 квітня була націлена зокрема на об’єкти енергетики Харківщини, тож ситуація додатково погіршилась.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: автобусы, мерія, рух, транспорт, троллейбусы, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 08:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 7 квітня, рух тролейбусів та автобусів у Харкові частково змінено через нестачу електроенергії.".