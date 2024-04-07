Через нестачу електроенергії змінили рух транспорту в Харкові: що курсує

Сьогодні, 7 квітня, рух тролейбусів та автобусів у Харкові частково змінено через нестачу електроенергії.

За даними Харківської міськради, на лінії вийшли тролейбуси №1,5,6,7,45,46,51,52,53 та 60. Тролейбус №3 курсує за скороченим маршрутом: розворотне коло «вул. 12 Квітня» – розворотне коло «вул. Одеська».

Автобуси ходять за основною схемою. Також у місті введені додаткові маршрути за схемою блекауту. Автобус №147 курсує від площі Конституції до вулиці Одеської.

Раніше ХОВА опублікувала новий графік погодинних відключень електроенергії на 6-10 квітня для Харкова та області – кожна з шести черг має бути без світла по сім годин на добу. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що атака “шахедів” 4 квітня була націлена зокрема на об’єкти енергетики Харківщини, тож ситуація додатково погіршилась.