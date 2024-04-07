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В центре Харькова потушили пожары, произошедшие из-за ударов РФ (фото)

Общество 16:26   07.04.2024
Виктория Яковенко
В центре Харькова потушили пожары, произошедшие из-за ударов РФ (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Спасатели ликвидировали последствия вражеских ударов в центре Харькова.

«Сегодня днем россияне нанесли удары по жилому сектору центра Харькова. В результате обстрела произошло несколько очагов возгорания. Горели гаражи и автомобили на общей площади около 40 кв. м. Также повреждения получили жилые и другие здания, гаражи и автомобили. Есть пострадавшие среди гражданского населения», – сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Все возгорания потушили в 14:19.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, около 11:40 в Харькове была слышна серия взрывов. Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе ударов КАБ для Харькова и области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что город под ударом, а глава ХОВА Олег Синегубов призывал быть в укрытиях. Спустя несколько минут в Харькове прозвучала еще серия взрывов. Позже Синегубов проинформировал, что оккупанты ударили по центральной части города. Всего в Харькове зафиксировали четыре «прилета», позже сообщил Терехов. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг обстрелял несколько районов города. Позже Терехов уточнил, что под ударами были Шевченковский и Индустриальный районы. Два УМПБ (унифицированных межвидовых планирующих боеприпасы) выпустил вражеский самолет около 11:45 по Шевченковскому району Харькова, сообщил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков. Также в Харькове гремели взрывы и в 13:43. Известно о четырех пострадавших в Шевченковском районе.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 16:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ликвидировали последствия вражеских ударов в центре Харькова.".