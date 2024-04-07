В центре Харькова потушили пожары, произошедшие из-за ударов РФ (фото)
Спасатели ликвидировали последствия вражеских ударов в центре Харькова.
«Сегодня днем россияне нанесли удары по жилому сектору центра Харькова. В результате обстрела произошло несколько очагов возгорания. Горели гаражи и автомобили на общей площади около 40 кв. м. Также повреждения получили жилые и другие здания, гаражи и автомобили. Есть пострадавшие среди гражданского населения», – сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Все возгорания потушили в 14:19.
Напомним, около 11:40 в Харькове была слышна серия взрывов. Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе ударов КАБ для Харькова и области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что город под ударом, а глава ХОВА Олег Синегубов призывал быть в укрытиях. Спустя несколько минут в Харькове прозвучала еще серия взрывов. Позже Синегубов проинформировал, что оккупанты ударили по центральной части города. Всего в Харькове зафиксировали четыре «прилета», позже сообщил Терехов. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг обстрелял несколько районов города. Позже Терехов уточнил, что под ударами были Шевченковский и Индустриальный районы. Два УМПБ (унифицированных межвидовых планирующих боеприпасы) выпустил вражеский самолет около 11:45 по Шевченковскому району Харькова, сообщил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков. Также в Харькове гремели взрывы и в 13:43. Известно о четырех пострадавших в Шевченковском районе.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, рф, спасатели, удар, Харьков, центр;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В центре Харькова потушили пожары, произошедшие из-за ударов РФ (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 16:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели ликвидировали последствия вражеских ударов в центре Харькова.".