Четыре человека получили ранения в результате удара по центру Харькова – ХОВА

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал об обстрелах Харькова и области за сутки.

«Днем враг ударил по центру Харькова. По жилой застройке. Там четыре человека получили ранения. Ранения, к счастью, не тяжелые. Однако люди все равно обратились за помощью. Также ночью враг обстреливал территорию Харькова и области беспилотниками типа «Шахед». Целил по нашей энергетической системе. По области у нас было более 20 населенных пунктов, которые были под ударами. Несколько часов назад Богодуховский район, сельхозпредприятие было под вражеским огнем», – сказал Синегубов.

Напомним, около 11:40 в Харькове была слышна серия взрывов. Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе ударов КАБ для Харькова и области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что город под ударом, а глава ХОВА Олег Синегубов призывал быть в укрытиях. Спустя несколько минут в Харькове прозвучала еще серия взрывов. Позже Синегубов проинформировал, что оккупанты ударили по центральной части города. Всего в Харькове зафиксировали четыре «прилета», позже сообщил Терехов. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг обстрелял несколько районов города. Позже Терехов уточнил, что под ударами были Шевченковский и Индустриальный районы. Два УМПБ (унифицированных межвидовых планирующих боеприпасы) выпустил вражеский самолет около 11:45 по Шевченковскому району Харькова, сообщил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков. Также в Харькове гремели взрывы и в 13:43.