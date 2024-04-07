Чотири людини отримали поранення внаслідок удару по центру Харкова – ХОВА

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів про обстріли Харкова та області за добу.

«Вдень ворог вдарив по центру Харкова. По житловій забудові. Там чотири людини отримали поранення. Поранення, на щастя, не важкі. Однак люди все одно звернулися за допомогою. Також вночі ворог обстрілював територію Харкова та області безпілотниками типу «Шахед». Цілив по нашій енергетичній системі. По області ми мали понад 20 населених пунктів, які були під ударами. Кілька годин тому Богодухівський район, сільгосппідприємство було під ворожим вогнем», – сказав Синєгубов.

Нагадаємо, близько 11:40 у Харкові була чутна серія вибухів. Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБ для Харкова та області. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що місто під ударом, а голова ХОВА Олег Синегубов закликав бути в укриттях. За кілька хвилин у Харкові пролунала ще серія вибухів. Пізніше Синегубов поінформував, що окупанти вдарили по центральній частині міста. Всього у Харкові зафіксували чотири «прильоти», повідомив Терехов. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог обстріляв кілька районів міста. Згодом Терехов уточнив, що під ударами були Шевченківський та Індустріальний райони. Два УМПБ (уніфікованих міжвидових плануючих боєприпаси) випустив ворожий літак близько 11:45 по Шевченківському району Харкова, повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Також у Харкові лунали вибухи і о 13:43.