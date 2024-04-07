У центрі Харкова загасили пожежі, які сталися через удари РФ (фото)

Рятувальники ліквідували наслідки ворожих ударів у центрі Харкова.

«Сьогодні вдень росіяни завдали ударів по житловому сектору середмістя Харкова. В результаті обстрілу сталися декілька осередків займання. Горіли гаражі та автомобілі на загальній площі близько 40 кв. м. Також пошкоджень зазнали житлові та інші будівлі, гаражі та автомобілі. Є постраждалі серед цивільного населення», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Усі займання загасили о 14:19.

Нагадаємо, близько 11:40 у Харкові була чутна серія вибухів. Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБ для Харкова та області. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що місто під ударом, а голова ХОВА Олег Синегубов закликав бути в укриттях. За кілька хвилин у Харкові пролунала ще серія вибухів. Пізніше Синегубов поінформував, що окупанти вдарили по центральній частині міста. Всього у Харкові зафіксували чотири «прильоти», повідомив Терехов. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог обстріляв кілька районів міста. Згодом Терехов уточнив, що під ударами були Шевченківський та Індустріальний райони. Два УМПБ (уніфікованих міжвидових плануючих боєприпаси) випустив ворожий літак близько 11:45 по Шевченківському району Харкова, повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Також у Харкові лунали вибухи і о 13:43. Відомо про чотирьох постраждалих у Шевченківському районі.