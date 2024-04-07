На Харьковщине замечены вражеские БпЛА – Мельник

В 00:15 на Харьковщине объявили воздушную тревогу. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил, что в регионе замечены вражеские БпЛА.

Он также призвал не снимать работу ПВО и соблюдать правила безопасности.

«В направлении Дергачей двигаются вражеские БпЛА. Не покидайте укрытий!», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Ударные БпЛА на севере Харьковщины, курс южный», — отметили в ВС ВСУ.