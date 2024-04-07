На Харківщині помічені ворожі БпЛА – Мельник

О 00:15 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив, що в регіоні помічені ворожі БпЛА.

Він також закликав не знімати роботу ППО та дотримуватись правил безпеки.

«У напрямку Дергачів рухаються ворожі БпЛА. Не покидаймо укриттів!», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

«Ударні БпЛА на півночі Харківщини, курс південний», – зазначили у ПС ЗСУ.