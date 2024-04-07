На Харківщині помічені ворожі БпЛА – Мельник
О 00:15 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив, що в регіоні помічені ворожі БпЛА.
Він також закликав не знімати роботу ППО та дотримуватись правил безпеки.
«У напрямку Дергачів рухаються ворожі БпЛА. Не покидаймо укриттів!», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
«Ударні БпЛА на півночі Харківщини, курс південний», – зазначили у ПС ЗСУ.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, Дергачі, Мельник, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На Харківщині помічені ворожі БпЛА – Мельник»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 00:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О 00:15 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив, що в регіоні помічені ворожі БпЛА.".