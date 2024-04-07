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Убирают стекло и сломанные ветки: в Харькове устраняют последствия ударов РФ

Общество 21:20   07.04.2024
Виктория Яковенко
Убирают стекло и сломанные ветки: в Харькове устраняют последствия ударов РФ Фото: Харьковский горсовет

Коммунальщики ликвидируют последствия вражеских «прилетов» в Индустриальном и Шевченковском районах Харькова.

В частности, в Индустриальном районе работники КП «Харьковжилстрой» оперативно устранили последствия вражеского обстрела. Коммунальщики закрыли все контуры поврежденных жилых домов, сообщили в Харьковском горсовете.

«Работники КП «Харьковблагоустройство» также не прекращают работу в Шевченковском и Индустриальном районах. Коммунальщики убирают стекло и оконные рамы, габаритный мусор, вывозят сломанные ветки», — добавили в мэрии.

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Фото: Харьковский горсовет

Напомним, около 11:40 в Харькове была слышна серия взрывов. Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе ударов КАБ для Харькова и области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что город под ударом, а глава ХОВА Олег Синегубов призывал быть в укрытиях. Спустя несколько минут в Харькове прозвучала еще серия взрывов. Позже Синегубов проинформировал, что оккупанты ударили по центральной части города. Всего в Харькове зафиксировали четыре «прилета», позже сообщил Терехов. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг обстрелял несколько районов города. Под ударами были Шевченковский и Индустриальный районы. Два УМПБ (унифицированных межвидовых планирующих боеприпасы) выпустил вражеский самолет около 11:45 по Шевченковскому району Харькова, сообщил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков. В результате обстрелов Шевченковского района пострадали пять жителей. У 45-летнего мужчины осколочные ранения. У четырех женщин от 37 до 72 лет острая реакция на стресс. Также в Харькове гремели взрывы и в 13:43.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 21:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики ликвидируют последствия вражеских «прилетов» в Индустриальном и Шевченковском районах Харькова.".