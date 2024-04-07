Прибирають скло і зламані гілки: у Харкові усувають наслідки ударів РФ
Комунальники ліквідовують наслідки ворожих «прильотів» в Індустріальному та Шевченківському районах Харкова.
Зокрема в Індустріальному районі працівники КП «Харківжитлобуд» оперативно усунули наслідки ворожого обстрілу. Комунальники закрили всі контури пошкоджених житлових будинків, повідомили у Харківській міськраді.
«Працівники КП «Харківблагоустрій» також не припиняють роботи у Шевченківському та Індустріальному районах. Комунальники прибирають скло та віконні рами, габаритне сміття, вивозять зламані гілки», – додали в мерії.
Нагадаємо, близько 11:40 у Харкові була чутна серія вибухів. Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБ для Харкова та області. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що місто під ударом, а голова ХОВА Олег Синегубов закликав бути в укриттях. За кілька хвилин у Харкові пролунала ще серія вибухів. Пізніше Синегубов поінформував, що окупанти вдарили по центральній частині міста. Всього у Харкові зафіксували чотири «прильоти», повідомив Терехов. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог обстріляв кілька районів міста. Під ударами були Шевченківський та Індустріальний райони. Два УМПБ (уніфікованих міжвидових плануючих боєприпаси) випустив ворожий літак близько 11:45 по Шевченківському району Харкова, повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Внаслідок обстрілів Шевченківського району постраждали п’ять мешканців. У 45-річного чоловіка осколкові поранення. У чотирьох жінок віком від 37 до 72 років гостра реакція на стрес. Також у Харкові лунали вибухи і о 13:43.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Индустриальный, коммунальщики, окна, последствия, районы, Харків, Шевченковский;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 21:20;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники ліквідовують наслідки ворожих «прильотів» в Індустріальному та Шевченківському районах Харкова.".