В Харькове раздался взрыв: Мельник призвал быть в укрытиях

Около 00:30 в Харькове был слышен взрыв.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник призвал жителей Харькова находиться в укрытиях. И напомнил, что снимать работу украинских защитников неба запрещено.

Напомним, в 00:15 на Харьковщине объявили воздушную тревогу. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил, что в регионе замечены вражеские БпЛА.