У Харкові пролунав вибух: Мельник закликав бути в укриттях
Близько 00:30 у Харкові було чутно вибух.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів Харкова бути в укриттях. І нагадав, що знімати роботу українських захисників неба заборонено.
Нагадаємо, о 00:15 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив, що у регіоні помічені ворожі БпЛА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибух, Мельник, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 00:37;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 00:30 у Харкові було чутно вибух.".