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У Харкові пролунав вибух: Мельник закликав бути в укриттях

Суспільство 00:37   07.04.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові пролунав вибух: Мельник закликав бути в укриттях

Близько 00:30 у Харкові було чутно вибух.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів Харкова бути в укриттях. І нагадав, що знімати роботу українських захисників неба заборонено.

Нагадаємо, о 00:15 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив, що у регіоні помічені ворожі БпЛА.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 00:37;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 00:30 у Харкові було чутно вибух.".