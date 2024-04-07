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Дополнительные отключения света вне графика ввели в Харькове и пригороде

Общество 09:49   07.04.2024
Виктория Яковенко
Дополнительные отключения света вне графика ввели в Харькове и пригороде Фото: АО «Харьковоблэнерго»

7 апреля в Харькове и пригороде частично применяются дополнительные отключения света вне графика, информируют в АО «Харьковоблэнерго».

«Уважаемые потребители! Информируем вас, что в Харькове и пригороде частично применяются дополнительные отключения вне графика в связи с введенными ограничениями на поставку электроэнергии со стороны НЭК «Укрэнерго», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 09:49;

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