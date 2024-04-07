Дополнительные отключения света вне графика ввели в Харькове и пригороде
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
7 апреля в Харькове и пригороде частично применяются дополнительные отключения света вне графика, информируют в АО «Харьковоблэнерго».
«Уважаемые потребители! Информируем вас, что в Харькове и пригороде частично применяются дополнительные отключения вне графика в связи с введенными ограничениями на поставку электроэнергии со стороны НЭК «Укрэнерго», — говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 09:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 апреля в Харькове и пригороде частично применяются дополнительные отключения света вне графика, информируют в АО «Харьковоблэнерго».".