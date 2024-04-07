Додаткові відключення світла поза графіком ввели у Харкові та передмісті

7 квітня у Харкові та передмісті частково застосовуються додаткові відключення поза графіком, інформують в АТ «Харківобленерго».

«Шановні споживачі! Інформуємо вас, що у Харкові та передмісті частково застосовуються додаткові відключення поза графіком у звʼязку з уведеними обмеженнями на постачання електроенергії з боку НЕК «Укренерго», – йдеться у повідомленні.