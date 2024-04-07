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Додаткові відключення світла поза графіком ввели у Харкові та передмісті

Суспільство 09:49   07.04.2024
Вікторія Яковенко
Додаткові відключення світла поза графіком ввели у Харкові та передмісті Фото: АТ “Харківобленерго”

7 квітня у Харкові та передмісті частково застосовуються додаткові відключення поза графіком, інформують в АТ «Харківобленерго».

«Шановні споживачі! Інформуємо вас, що у Харкові та передмісті частково застосовуються додаткові відключення поза графіком у звʼязку з уведеними обмеженнями на постачання електроенергії з боку НЕК «Укренерго», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 09:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 квітня у Харкові та передмісті частково застосовуються додаткові відключення поза графіком, інформують в АТ «Харківобленерго».".