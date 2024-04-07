Live
  • Вс 07.04.2024
  • Харьков  +10°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.35

Ночная атака «Шахедов» на Харьков: Синегубов сообщает о пострадавших

Происшествия 07:33   07.04.2024
Виктория Яковенко
Ночная атака «Шахедов» на Харьков: Синегубов сообщает о пострадавших Фото: ХОВА

В результате удара «Шахеда» по Харькову 62-летний мужчина получил осколочные ранения. 64-летней женщине и 87-летнему мужчине оказали медицинскую помощь на месте, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В 00:50 оккупанты ударили по Харькову беспилотниками, поврежден частный дом. Также в 01:40 оккупанты ударили «Шахедами» по Лозовскому и Харьковскому районам. Без пострадавших», – добавил Синегубов.

Напомним, в 00:15 на Харьковщине объявили воздушную тревогу. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил, что в регионе замечены вражеские БпЛА. Около 00:30 в городе был слышен взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что один из беспилотников попал в частный дом. На месте попадания был пожар.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 7.04: «Шахед» попал в частный дом, есть пострадавшие
Главные новости Харькова 7.04: «Шахед» попал в частный дом, есть пострадавшие
07.04.2024, 07:37
Генераторы в высотках Харькова: Синегубов озвучил альтернативные планы на зиму
Генераторы в высотках Харькова: Синегубов озвучил альтернативные планы на зиму
06.04.2024, 22:36
«Когда будет свет?» В ХОВА рассказали, что вскоре ждет бизнес Харьковщины
«Когда будет свет?» В ХОВА рассказали, что вскоре ждет бизнес Харьковщины
05.04.2024, 10:00
Харьков отбивается от БпЛА, один дрон попал в частный дом – Терехов
Харьков отбивается от БпЛА, один дрон попал в частный дом – Терехов
07.04.2024, 01:23
Сегодня 7 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 апреля: какой праздник и день в истории
07.04.2024, 06:00
Ночная атака «Шахедов» на Харьков: Синегубов сообщает о пострадавших
Ночная атака «Шахедов» на Харьков: Синегубов сообщает о пострадавших
07.04.2024, 07:33

Новости по теме:

09:26
Авиаудары по Харьковщине и ночная атака на Украину — сводка Генштаба ВСУ
18:35
Двойной удар, чтоб убить спасателей. В Харькове РФ использует опыт Сирии — ВВС
17:40
Россия перешла к тактике двойных ударов по Харькову — Синегубов
14:48
Украина вскоре атакует дальнобойными дронами Урал и Заполярье — BILD
21:52
Взрывы раздаются в Харькове, Мельник и Терехов призвали находиться в укрытиях

Вы читали новость: «Ночная атака «Шахедов» на Харьков: Синегубов сообщает о пострадавших»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 07:33;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара «Шахеда» по Харькову 62-летний мужчина получил осколочные ранения. 64-летней женщине и 87-летнему мужчине оказали медицинскую помощь на месте, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".