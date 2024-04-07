Ночная атака «Шахедов» на Харьков: Синегубов сообщает о пострадавших

В результате удара «Шахеда» по Харькову 62-летний мужчина получил осколочные ранения. 64-летней женщине и 87-летнему мужчине оказали медицинскую помощь на месте, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В 00:50 оккупанты ударили по Харькову беспилотниками, поврежден частный дом. Также в 01:40 оккупанты ударили «Шахедами» по Лозовскому и Харьковскому районам. Без пострадавших», – добавил Синегубов.

Напомним, в 00:15 на Харьковщине объявили воздушную тревогу. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил, что в регионе замечены вражеские БпЛА. Около 00:30 в городе был слышен взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что один из беспилотников попал в частный дом. На месте попадания был пожар.