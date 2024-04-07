Ночная атака «Шахедов» на Харьков: Синегубов сообщает о пострадавших
Фото: ХОВА
В результате удара «Шахеда» по Харькову 62-летний мужчина получил осколочные ранения. 64-летней женщине и 87-летнему мужчине оказали медицинскую помощь на месте, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«В 00:50 оккупанты ударили по Харькову беспилотниками, поврежден частный дом. Также в 01:40 оккупанты ударили «Шахедами» по Лозовскому и Харьковскому районам. Без пострадавших», – добавил Синегубов.
Напомним, в 00:15 на Харьковщине объявили воздушную тревогу. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил, что в регионе замечены вражеские БпЛА. Около 00:30 в городе был слышен взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что один из беспилотников попал в частный дом. На месте попадания был пожар.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, дім, дом, пострадавшие, синегубов, Харьков, хова, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 07:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате удара «Шахеда» по Харькову 62-летний мужчина получил осколочные ранения. 64-летней женщине и 87-летнему мужчине оказали медицинскую помощь на месте, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".