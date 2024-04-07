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Нічна атака «шахедів» на Харків: Синєгубов повідомляє про постраждалих

Події 07:33   07.04.2024
Вікторія Яковенко
Нічна атака «шахедів» на Харків: Синєгубов повідомляє про постраждалих

Внаслідок удару «шахеда» по Харкову 62-річний чоловік отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«О 00:50 окупанти вдарили по Харкову безпілотниками, пошкоджено приватний будинок. Також о 01:40 окупанти вдарили «шахедами» по Лозівському  та Харківському районах. Без постраждалих», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, о 00:15 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив, що у регіоні помічені ворожі БпЛА. Близько 00:30 у Харкові було чутно вибух. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що один із безпілотників влучив у приватний будинок. На місці влучення була пожежа.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 07:33;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару «шахеда» по Харкову 62-річний чоловік отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".