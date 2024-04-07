Нічна атака «шахедів» на Харків: Синєгубов повідомляє про постраждалих
Внаслідок удару «шахеда» по Харкову 62-річний чоловік отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«О 00:50 окупанти вдарили по Харкову безпілотниками, пошкоджено приватний будинок. Також о 01:40 окупанти вдарили «шахедами» по Лозівському та Харківському районах. Без постраждалих», – додав Синєгубов.
Нагадаємо, о 00:15 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив, що у регіоні помічені ворожі БпЛА. Близько 00:30 у Харкові було чутно вибух. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що один із безпілотників влучив у приватний будинок. На місці влучення була пожежа.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атака, дім, пострадалі, сінєгубов, Харків, хова, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Нічна атака «шахедів» на Харків: Синєгубов повідомляє про постраждалих»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 07:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок удару «шахеда» по Харкову 62-річний чоловік отримав осколкові поранення. 64-річній жінці та 87-річному чоловікові надали медичну допомогу на місці, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".