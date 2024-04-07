Харків відбивається від БпЛА, один дрон влучив у приватний дім – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов проінформував про влучання ворожого БпЛА вночі у місті.

«Харків зараз відбивається від нашестя ворожих дронів. Але один з безпілотників влучив у приватний будинок. Пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється», – написав мер.

Нагадаємо, о 00:15 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив, що у регіоні помічені ворожі БпЛА. Близько 00:30 у Харкові було чутно вибух.