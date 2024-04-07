Харків відбивається від БпЛА, один дрон влучив у приватний дім – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов проінформував про влучання ворожого БпЛА вночі у місті.
«Харків зараз відбивається від нашестя ворожих дронів. Але один з безпілотників влучив у приватний будинок. Пожежа. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється», – написав мер.
Нагадаємо, о 00:15 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив, що у регіоні помічені ворожі БпЛА. Близько 00:30 у Харкові було чутно вибух.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, попадание, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 01:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов проінформував про влучання ворожого БпЛА вночі у місті.".