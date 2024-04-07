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Харьков отбивается от БпЛА, один дрон попал в частный дом – Терехов

Происшествия 01:23   07.04.2024
Виктория Яковенко
Харьков отбивается от БпЛА, один дрон попал в частный дом – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о попадании вражеского БпЛА ночью в городе.

«Харьков сейчас отбивается от нашествия вражеских дронов. Но один из беспилотников попал в частный дом. Пожар. Информация о пострадавших уточняется», — написал мэр.

Напомним, в 00:15 на Харьковщине объявили воздушную тревогу. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил, что в регионе замечены вражеские БпЛА. Около 00:30 в городе был слышен взрыв.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 01:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о попадании вражеского БпЛА ночью в городе.".