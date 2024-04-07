Харьков отбивается от БпЛА, один дрон попал в частный дом – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал о попадании вражеского БпЛА ночью в городе.

«Харьков сейчас отбивается от нашествия вражеских дронов. Но один из беспилотников попал в частный дом. Пожар. Информация о пострадавших уточняется», — написал мэр.

Напомним, в 00:15 на Харьковщине объявили воздушную тревогу. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил, что в регионе замечены вражеские БпЛА. Около 00:30 в городе был слышен взрыв.