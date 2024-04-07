Грозит ли Харькову снова блэкаут: ответ Синегубова
В Харькове продолжают ликвидировать последствия вражеских атак на энергосистему, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Нет, мы о блэкауте сейчас не говорим. У нас плановые отключения, поскольку нам не хватает электроэнергии для нашего населения. Поэтому мы отключаем плановую электроэнергию с 5:00 до 23:00. В среднем на семь часов. С 23:00 до 5:00 мы стараемся запитать всех потребителей, поскольку нагрузки на электросети не такие, как днем. Относительно ликвидации последствий там работают более 400 работников ГСЧС, поскольку мы еще разбираем завалы, и более 100 энергетиков работают над восстановлением», — сказал Синегубов.
Ранее ХОВА опубликовала новый график почасовых отключений электроэнергии на 6-10 апреля для Харькова и области — каждая из шести очередей должна быть без света по семь часов в сутки. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что атака «Шахедов» 4 апреля была нацелена в частности на объекты энергетики Харьковщины, поэтому ситуация дополнительно ухудшилась. Утром в прес службе Харьковского горсовета сообщили, что сегодня движение троллейбусов и автобусов в Харькове частично изменено из-за нехватки электроэнергии. В АО «Харьковболэнерго» заявили, что сегодня в Харькове и пригороде частично применяются дополнительные отключения света вне графика. По их данным, это связано с ограничениями на поставку электроэнергии от «Укрэнерго». Всего в регионе обесточены 410 тысяч абонентов, сообщали в Минэнерго.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: блекаут, графики, ликвидация, последствия, світло, свет, синегубов, Харьеков;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 16:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают ликвидировать последствия вражеских атак на энергосистему, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".