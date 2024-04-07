Чи загрожує Харкову знову блекаут: відповідь Синєгубова

У Харкові продовжують ліквідовувати наслідки ворожих атак на енергосистему, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ні, ми про блекаут наразі не говоримо. У нас наразі планові відключення, оскільки нам не вистачає електроенергії для нашого населення. Тому ми відключаємо планово електроенергію з 5:00 до 23:00. В середньому на сім годин. З 23:00 до 5:00 ми намагаємося заживити усіх споживачів, оскільки навантаження на електромережі не такі як вдень. Щодо ліквідації наслідків, там працюють понад 400 працівників ДСНС, оскільки ми ще розбираємо завали, і понад 100 енергетиків працюють над відновленням», – сказав Синєгубов.

Раніше ХОВА опублікувала новий графік погодинних відключень електроенергії на 6-10 квітня для Харкова та області – кожна з шести черг має бути без світла по сім годин на добу. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що атака “шахедів” 4 квітня була націлена зокрема на об’єкти енергетики Харківщини, тож ситуація додатково погіршилась. Вранці у пресслужбі Харківської міськради повідомили, що сьогодні рух тролейбусів та автобусів у Харкові частково змінено через нестачу електроенергії. В АТ “Харківболенерго” заявили, що сьогодні у Харкові та передмісті частково застосовуються додаткові відключення світла поза графіком. За їхніми даними, це пов’язано з обмеженнями на постачання електроенергії від «Укренерго». Загалом у регіоні знеструмлено 410 тисяч абонентів, повідомляли в Міненерго.