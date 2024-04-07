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410 тисяч абонентів знеструмлені в Харківській області

Суспільство 11:18   07.04.2024
Вікторія Яковенко
410 тисяч абонентів знеструмлені в Харківській області Фото: АТ “Харківобленерго”

7 квітня на Харківщині продовжують застосовуватися обмеження – зранку діють графіки відключень, знеструмлені 410 тисяч абонентів, повідомили у Міністерстві енергетики України.

«Внаслідок нічної ворожої атаки було пошкоджено обладнання однієї з високовольтних підстанцій у Харківській області. Виникла пожежа, для ліквідації якої залучалися підрозділи ДСНС. Аварійно вимикалася високовольтна повітряна лінія – її включили в роботу. Для недопущення аварійної ситуації застосовувалися графіки аварійних відключень споживачів», – зазначили у Міненерго.

Там також додали, що внаслідок обстрілів в регіоні відключалась й високовольтна лінія обленерго, знеструмлювалися підстанція та побутові споживачі.

Раніше ХОВА опублікувала новий графік погодинних відключень електроенергії на 6-10 квітня для Харкова та області – кожна з шести черг має бути без світла по сім годин на добу. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що атака “шахедів” 4 квітня була націлена зокрема на об’єкти енергетики Харківщини, тож ситуація додатково погіршилась. Вранці у пресслужбі Харківської міськради повідомили, що сьогодні рух тролейбусів та автобусів у Харкові частково змінено через нестачу електроенергії. В АТ “Харківболенерго” заявили, що сьогодні у Харкові та передмісті частково застосовуються додаткові відключення світла поза графіком. За їхніми даними, це пов’язано з обмеженнями на постачання електроенергії від «Укренерго».

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 11:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 квітня на Харківщині продовжують застосовуватися обмеження – зранку діють графіки відключень, знеструмлені 410 тисяч абонентів, повідомили у Міністерстві енергетики України.".