410 тисяч абонентів знеструмлені в Харківській області
7 квітня на Харківщині продовжують застосовуватися обмеження – зранку діють графіки відключень, знеструмлені 410 тисяч абонентів, повідомили у Міністерстві енергетики України.
«Внаслідок нічної ворожої атаки було пошкоджено обладнання однієї з високовольтних підстанцій у Харківській області. Виникла пожежа, для ліквідації якої залучалися підрозділи ДСНС. Аварійно вимикалася високовольтна повітряна лінія – її включили в роботу. Для недопущення аварійної ситуації застосовувалися графіки аварійних відключень споживачів», – зазначили у Міненерго.
Там також додали, що внаслідок обстрілів в регіоні відключалась й високовольтна лінія обленерго, знеструмлювалися підстанція та побутові споживачі.
Раніше ХОВА опублікувала новий графік погодинних відключень електроенергії на 6-10 квітня для Харкова та області – кожна з шести черг має бути без світла по сім годин на добу. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що атака “шахедів” 4 квітня була націлена зокрема на об’єкти енергетики Харківщини, тож ситуація додатково погіршилась. Вранці у пресслужбі Харківської міськради повідомили, що сьогодні рух тролейбусів та автобусів у Харкові частково змінено через нестачу електроенергії. В АТ “Харківболенерго” заявили, що сьогодні у Харкові та передмісті частково застосовуються додаткові відключення світла поза графіком. За їхніми даними, це пов’язано з обмеженнями на постачання електроенергії від «Укренерго».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: абоненты, графики, Минэнерго, обесточены, обстріли, подстанция, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 11:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 квітня на Харківщині продовжують застосовуватися обмеження – зранку діють графіки відключень, знеструмлені 410 тисяч абонентів, повідомили у Міністерстві енергетики України.".