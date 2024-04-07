410 тысяч абонентов обесточены в Харьковской области

7 апреля на Харьковщине продолжают применяться ограничения – утром действуют графики отключений, обесточены 410 тысяч абонентов, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

«В результате ночной вражеской атаки было повреждено оборудование одной из высоковольтных подстанций в Харьковской области. Возник пожар, для ликвидации которого привлекались подразделения ГСЧС. Аварийно выключалась высоковольтная воздушная линия – ее включили в работу. Для недопущения аварийной ситуации применялись графики аварийных отключений потребителей», – отметили в Минэнерго.

Там также добавили, что в результате обстрелов в регионе отключалась и высоковольтная линия облэнерго, обесточивались подстанция и бытовые потребители.

Ранее ХОВА опубликовала новый график почасовых отключений электроэнергии на 6-10 апреля для Харькова и области — каждая из шести очередей должна быть без света по семь часов в сутки. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что атака «Шахедов» 4 апреля была нацелена в частности на объекты энергетики Харьковщины, поэтому ситуация дополнительно ухудшилась. Утром в прес службе Харьковского горсовета сообщили, что сегодня движение троллейбусов и автобусов в Харькове частично изменено из-за нехватки электроэнергии. В АО «Харьковболэнерго» заявили, что сегодня в Харькове и пригороде частично применяются дополнительные отключения света вне графика. По их данным, это связано с ограничениями на поставку электроэнергии от «Укрэнерго».