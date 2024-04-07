Россияне наносили авиаудары по Харьковщине – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
В течение суток оккупанты нанесли авиационные удары по населенным пунктам Золочев, Малые Проходы, Волчанск, Берестовое и по городу Харьков, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степовая Новоселовка и Котляровка.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудары, ВСУ, генштаб, обстрелы, оккупанты, окупанти, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 19:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток оккупанты нанесли авиационные удары по населенным пунктам Золочев, Малые Проходы, Волчанск, Берестовое и по городу Харьков, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.".