Россияне наносили авиаудары по Харьковщине – Генштаб ВСУ

В течение суток оккупанты нанесли авиационные удары по населенным пунктам Золочев, Малые Проходы, Волчанск, Берестовое и по городу Харьков, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степовая Новоселовка и Котляровка.