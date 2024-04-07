Росіяни наносили авіаудари по Харківщині – Генштаб ЗСУ

Протягом доби окупанти завдали авіаційних ударів по населених пунктах Золочів, Малі Проходи, Вовчанськ, Берестове та по місту Харків, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка та Котлярівка.