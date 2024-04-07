Росіяни наносили авіаудари по Харківщині – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Протягом доби окупанти завдали авіаційних ударів по населених пунктах Золочів, Малі Проходи, Вовчанськ, Берестове та по місту Харків, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка та Котлярівка.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авиаудары, генштаб, ЗСУ, обстріли, окупанти, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 19:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби окупанти завдали авіаційних ударів по населених пунктах Золочів, Малі Проходи, Вовчанськ, Берестове та по місту Харків, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".