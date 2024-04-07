Росіяни вдарили КАБом по Козачій Лопані: є руйнування
Армія РФ вдарила КАБом по селищу Козача Лопань на Харківщині.
«Є пошкодження приватних будинків, цивільної інфраструктури та газогону. Наразі газ на пошкодженій ділянці перекрито. Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків бомбардування. Інформація про постраждалих на даний момент не надходила», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: газ, задоренко, Казачья Лопань, область, руйнування, Харківська;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 19:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ вдарила КАБом по селищу Козача Лопань на Харківщині.".