Live
  • Вс 07.04.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.35

Россияне ударили КАБом по Казачьей Лопани: есть разрушения

Происшествия 19:07   07.04.2024
Виктория Яковенко
Россияне ударили КАБом по Казачьей Лопани: есть разрушения

Армия РФ ударила КАБом по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.

«Есть повреждения частных домов, гражданской инфраструктуры и газопровода. Сейчас газ на поврежденном участке перекрыт. Профильные службы работают над ликвидацией последствий бомбардировки. Информация о пострадавших сейчас не поступала», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Читайте также: Удары по центру Харькова: пострадали 5 человек, последствия (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 7.04: отключения света, «прилеты» КАБ, ракет и УМПБ
Главные новости Харькова 7.04: отключения света, «прилеты» КАБ, ракет и УМПБ
07.04.2024, 19:48
Генераторы в высотках Харькова: Синегубов озвучил альтернативные планы на зиму
Генераторы в высотках Харькова: Синегубов озвучил альтернативные планы на зиму
06.04.2024, 22:36
Последствия обстрела Шевченковского района Харькова (видео из дрона)
Последствия обстрела Шевченковского района Харькова (видео из дрона)
07.04.2024, 19:44
«Когда будет свет?» В ХОВА рассказали, что вскоре ждет бизнес Харьковщины
«Когда будет свет?» В ХОВА рассказали, что вскоре ждет бизнес Харьковщины
05.04.2024, 10:00
Дополнительные отключения света вне графика ввели в Харькове и пригороде
Дополнительные отключения света вне графика ввели в Харькове и пригороде
07.04.2024, 09:49
Грозит ли Харькову снова блэкаут: ответ Синегубова
Грозит ли Харькову снова блэкаут: ответ Синегубова
07.04.2024, 16:06

Новости по теме:

17:12
Восстановлено газоснабжение более 250 квартир в поврежденных домах в Харькове
12:39
Газсети проверят газопроводы более чем в 1,6 тыс. многоэтажках Харьковщины
11:13
Две тысячи жителей Изюмщины остались без газа из-за обстрелов РФ (фото)
13:27
Линия аварийной службы газа не работает в Харькове и других городах области
11:04
Пропал газ и свет у жителей Харьковщины из-за обстрелов: данные Минэнерго

Вы читали новость: «Россияне ударили КАБом по Казачьей Лопани: есть разрушения»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 19:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ударила КАБом по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.".