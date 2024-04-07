Россияне ударили КАБом по Казачьей Лопани: есть разрушения

Армия РФ ударила КАБом по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.

«Есть повреждения частных домов, гражданской инфраструктуры и газопровода. Сейчас газ на поврежденном участке перекрыт. Профильные службы работают над ликвидацией последствий бомбардировки. Информация о пострадавших сейчас не поступала», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.