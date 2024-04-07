Россияне ударили КАБом по Казачьей Лопани: есть разрушения
Армия РФ ударила КАБом по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.
«Есть повреждения частных домов, гражданской инфраструктуры и газопровода. Сейчас газ на поврежденном участке перекрыт. Профильные службы работают над ликвидацией последствий бомбардировки. Информация о пострадавших сейчас не поступала», — сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: газ, задоренко, Казачья Лопань, область, разрушения, руйнування, Харьковская;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 19:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ударила КАБом по поселку Казачья Лопань в Харьковской области.".