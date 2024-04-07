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О ситуации со светом в Харькове сообщили в Минэнерго

Общество 11:00   07.04.2024
Виктория Яковенко
О ситуации со светом в Харькове сообщили в Минэнерго

Ситуация с электроснабжением в Харькове одна из самых тяжелых в Украине, сообщил заместитель Министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире нацмарафона.

«Энергетики активно принимают меры по обновлению и увеличению мощностей как для города, так и для региона. Принимаются меры по восстановлению определенных элементов системы, чтобы электричество было более постоянным в каждом доме и в большем количестве часов. Сейчас применяются сетевые ограничения и графики почасовых подач электрической энергии, чтобы население могло обеспечить свои бытовые нужды», – сказал Колесник.

Он также отметил, что враг не останавливается и продолжает бить по энергетике.

«В течение последних суток и ночи у нас были новые обстрелы энергетики, шахедные обстрелы. Благодаря Вооруженным Силам, ГСЧС, энергетикам максимально быстро локализуем последствия обстрелов и пытаемся найти резервные схемы питания», — добавил Колесник.

Колесник заявил, что в общей энергосистеме дефицит отсутствует, однако есть вопросы передачи электроэнергии.

Ранее ХОВА опубликовала новый график почасовых отключений электроэнергии на 6-10 апреля для Харькова и области — каждая из шести очередей должна быть без света по семь часов в сутки. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что атака «Шахедов» 4 апреля была нацелена в частности на объекты энергетики Харьковщины, поэтому ситуация дополнительно ухудшилась. Утром в прес службе Харьковского горсовета сообщили, что сегодня движение троллейбусов и автобусов в Харькове частично изменено из-за нехватки электроэнергии. В АО «Харьковболэнерго» заявили, что сегодня в Харькове и пригороде частично применяются дополнительные отключения света вне графика. По их данным, это связано с ограничениями на поставку электроэнергии от «Укрэнерго».

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 11:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация с электроснабжением в Харькове одна из самых тяжелых в Украине, сообщил заместитель Министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире нацмарафона.".