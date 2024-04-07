Про ситуацію зі світлом у Харкові повідомили у Міненерго
Ситуація з електропостачанням у Харкові одна з найважчих в Україні, повідомив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник в етері нацмарафону.
«Енергетики активно вживають заходи для оновлення та збільшення потужностей як для міста, так і для регіону. Вживаються заходи щодо відновлення певних елементів системи, щоб електрика була більш постійною в кожному домі і в більшій кількості годин. Зараз застосовуються мережеві обмеження та графіки погодинних подач електричної енергії, щоб населення могло забезпечити свої побутові потреби», – сказав Колісник.
Він також зазначив, що ворог не зупиняється і продовжує бити по енергетиці.
«Протягом останньої доби та ночі ми мали нові обстріли енергетики, шахедні обстріли. Завдяки Збройним Силам, ДСНС, енергетикам максимально швидко локалізуємо наслідки обстрілів і намагаємося знайти резервні схеми живлення», – додав Колісник.
Колісник заявив, що в загальній енергосистемі дефіцит відсутній, однак є питання щодо передачі електроенергії.
Раніше ХОВА опублікувала новий графік погодинних відключень електроенергії на 6-10 квітня для Харкова та області – кожна з шести черг має бути без світла по сім годин на добу. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що атака “шахедів” 4 квітня була націлена зокрема на об’єкти енергетики Харківщини, тож ситуація додатково погіршилась. Вранці у пресслужбі Харківської міськради повідомили, що сьогодні рух тролейбусів та автобусів у Харкові частково змінено через нестачу електроенергії. В АТ “Харківболенерго” заявили, що сьогодні у Харкові та передмісті частково застосовуються додаткові відключення світла поза графіком. За їхніми даними, це пов’язано з обмеженнями на постачання електроенергії від «Укренерго».
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 11:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація з електропостачанням у Харкові одна з найважчих в Україні, повідомив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник в етері нацмарафону.".