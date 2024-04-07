Live
  • Нд 07.04.2024
  • Харків  +17°С
  • USD 39.02
  • EUR 42.35

Про ситуацію зі світлом у Харкові повідомили у Міненерго

Суспільство 11:00   07.04.2024
Вікторія Яковенко
Про ситуацію зі світлом у Харкові повідомили у Міненерго

Ситуація з електропостачанням у Харкові одна з найважчих в Україні, повідомив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник в етері нацмарафону.

«Енергетики активно вживають заходи для оновлення та збільшення потужностей як для міста, так і для регіону. Вживаються заходи щодо відновлення певних елементів системи, щоб електрика була більш постійною в кожному домі і в більшій кількості годин. Зараз застосовуються мережеві обмеження та графіки погодинних подач електричної енергії, щоб населення могло забезпечити свої побутові потреби», – сказав Колісник.

Він також зазначив, що ворог не зупиняється і продовжує бити по енергетиці.

«Протягом останньої доби та ночі ми мали нові обстріли енергетики, шахедні обстріли. Завдяки Збройним Силам, ДСНС, енергетикам максимально швидко локалізуємо наслідки обстрілів і намагаємося знайти резервні схеми живлення», – додав Колісник.

Колісник заявив, що в загальній енергосистемі дефіцит відсутній, однак є питання щодо передачі електроенергії.

Раніше ХОВА опублікувала новий графік погодинних відключень електроенергії на 6-10 квітня для Харкова та області – кожна з шести черг має бути без світла по сім годин на добу. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що атака “шахедів” 4 квітня була націлена зокрема на об’єкти енергетики Харківщини, тож ситуація додатково погіршилась. Вранці у пресслужбі Харківської міськради повідомили, що сьогодні рух тролейбусів та автобусів у Харкові частково змінено через нестачу електроенергії. В АТ “Харківболенерго” заявили, що сьогодні у Харкові та передмісті частково застосовуються додаткові відключення світла поза графіком. За їхніми даними, це пов’язано з обмеженнями на постачання електроенергії від «Укренерго».

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові продовжують лунати вибухи
У Харкові продовжують лунати вибухи
07.04.2024, 12:03
У Харкові зафіксували чотири «прильоти», є влучання у приватний дім – Терехов
У Харкові зафіксували чотири «прильоти», є влучання у приватний дім – Терехов
07.04.2024, 12:22
Росіяни вдарили по центральному району Харкова, є поранені – Синєгубов
Росіяни вдарили по центральному району Харкова, є поранені – Синєгубов
07.04.2024, 12:12
“Дуже жорсткі графіки”: Терехов – про перспективи сталого електропостачання
“Дуже жорсткі графіки”: Терехов – про перспективи сталого електропостачання
06.04.2024, 10:40
У Харкові пролунали вибухи: Терехов повідомив, що місто під ударом
У Харкові пролунали вибухи: Терехов повідомив, що місто під ударом
07.04.2024, 11:50
Про ситуацію зі світлом у Харкові повідомили у Міненерго
Про ситуацію зі світлом у Харкові повідомили у Міненерго
07.04.2024, 11:00

Новини за темою:

11:01
Від ранку без світла 300 тис. абонентів Харківщини, діють графіки – Міненерго
22:02
Енергосистема стабільна, світло на Харківщині вимикають погодинно – Міненерго
16:05
«Дефіцит енергії для 300 тис. споживачів у Харкові» – Синєгубов (відео)
11:27
У Харкові з 7:00 – аварійні відключення світла: в Укренерго повідомили причину
10:30
На Харківщині аварійно відключили генеруюче обладнання – Міненерго

Ви читали новину: «Про ситуацію зі світлом у Харкові повідомили у Міненерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 11:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація з електропостачанням у Харкові одна з найважчих в Україні, повідомив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник в етері нацмарафону.".