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«Очень жесткие графики» – Терехов о ситуации со светом в Харькове

Общество 14:15   07.04.2024
Виктория Яковенко
«Очень жесткие графики» – Терехов о ситуации со светом в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о текущей ситуации со светом в Харькове.

«Трудная ситуация по напряжению электроснабжения. Введены очень жесткие графики отключений. Электроэнергии не хватает, поэтому запитана критическая инфраструктура. Что касается жилых домов, то подается по графикам, но графики часто не выдерживаются, потому что просто не хватает напряжения», — сказал мэр.

Между тем в НЭК «Укрэнерго» сообщили, что объемы аварийных отключений в Харькове увеличили из-за ударов БпЛА.

«Ночью россияне нанесли очередной массированный удар дронами по Харьковщине. Среди поврежденных гражданских объектов – объект высоковольтной сети НЭК «Укрэнерго». Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден увеличить сегодня в Харькове и области объем аварийных отключений. Сейчас ремонтные бригады «Укрэнерго» работают над возобновлением энергоснабжения», – говорится в сообщении.

Специалисты пока не дают прогнозов по восстановлению, из-за риска повторных ударов.

Ранее ХОВА опубликовала новый график почасовых отключений электроэнергии на 6-10 апреля для Харькова и области — каждая из шести очередей должна быть без света по семь часов в сутки. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что атака «Шахедов» 4 апреля была нацелена в частности на объекты энергетики Харьковщины, поэтому ситуация дополнительно ухудшилась. Утром в прес службе Харьковского горсовета сообщили, что сегодня движение троллейбусов и автобусов в Харькове частично изменено из-за нехватки электроэнергии. В АО «Харьковболэнерго» заявили, что сегодня в Харькове и пригороде частично применяются дополнительные отключения света вне графика. По их данным, это связано с ограничениями на поставку электроэнергии от «Укрэнерго». Всего в регионе обесточены 410 тысяч абонентов, сообщали в Минэнерго.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 14:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о текущей ситуации со светом в Харькове.".