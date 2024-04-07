“Дуже жорсткі графіки” – Терехов про ситуацію зі світлом у Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про поточну ситуацію зі світлом у Харкові.
«Важка ситуація щодо напруги електропостачання. Введені дуже жорсткі графіки відключень. Електроенергії не вистачає, тому заживлена критична інфраструктура. Що стосується житлових будинків, то подається по графіках, але графіки часто не витримуються, бо просто не вистачає напруги», – сказав мер.
Тим часом в НЕК «Укренерго» повідомили, що обсяги аварійних відключень у Харкові збільшили через удари БпЛА.
«Вночі росіяни завдали чергового масованого удару дронами по Харківщині. Серед пошкоджених цивільних об’єктів – об’єкт високовольтної мережі НЕК «Укренерго». Диспетчерський центр «Укренерго» змушений збільшити сьогодні в Харкові та області обсяг аварійних відключень. Зараз ремонтні бригади «Укренерго» працюють над відновленням енергопостачання», – йдеться у повідомленні.
Фахівці наразі не дають прогнозів щодо відновлення, через ризик повторних ударів.
Раніше ХОВА опублікувала новий графік погодинних відключень електроенергії на 6-10 квітня для Харкова та області – кожна з шести черг має бути без світла по сім годин на добу. Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформував, що атака “шахедів” 4 квітня була націлена зокрема на об’єкти енергетики Харківщини, тож ситуація додатково погіршилась. Вранці у пресслужбі Харківської міськради повідомили, що сьогодні рух тролейбусів та автобусів у Харкові частково змінено через нестачу електроенергії. В АТ “Харківболенерго” заявили, що сьогодні у Харкові та передмісті частково застосовуються додаткові відключення світла поза графіком. За їхніми даними, це пов’язано з обмеженнями на постачання електроенергії від «Укренерго». Загалом у регіоні знеструмлено 410 тисяч абонентів, повідомляли в Міненерго.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, відключення, графики, ремонт, світло, ситуация, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 14:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про поточну ситуацію зі світлом у Харкові.".