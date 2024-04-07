Армия РФ днем ударила двумя КАБ по пригороду Золочева, жертв нет

Около 12:00 оккупанты двумя КАБами попали в пригороде Золочева на Харьковщине.

«Предварительно в результате ударов повреждения получили резервуары и технические сооружения местного предприятия, выбиты окна в частных домах. Без жертв», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря-news».