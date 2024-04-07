Армия РФ днем ударила двумя КАБ по пригороду Золочева, жертв нет
Около 12:00 оккупанты двумя КАБами попали в пригороде Золочева на Харьковщине.
«Предварительно в результате ударов повреждения получили резервуары и технические сооружения местного предприятия, выбиты окна в частных домах. Без жертв», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря-news».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: золочів, КАБ, пригород, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 13:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 12:00 оккупанты двумя КАБами попали в пригороде Золочева на Харьковщине.".