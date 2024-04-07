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Армия РФ днем ударила двумя КАБ по пригороду Золочева, жертв нет

Общество 13:13   07.04.2024
Виктория Яковенко
Армия РФ днем ударила двумя КАБ по пригороду Золочева, жертв нет

Около 12:00 оккупанты двумя КАБами попали в пригороде Золочева на Харьковщине.

«Предварительно в результате ударов повреждения получили резервуары и технические сооружения местного предприятия, выбиты окна в частных домах. Без жертв», — сообщил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко, передает издание «Заря-news».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 13:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 12:00 оккупанты двумя КАБами попали в пригороде Золочева на Харьковщине.".