Армія РФ вдень вдарила двома КАБ по передмістю Золочева, жертв немає

Близько 12:00 окупанти двома КАБами влучили у передмісті Золочева на Харківщині.

«Попередньо в результаті ударів пошкодження отримали резервуари та технічні споруди місцевого підприємства, вибито вікна у приватних будинках. Без жертв», – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря-news».