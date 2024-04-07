Армія РФ вдень вдарила двома КАБ по передмістю Золочева, жертв немає
Близько 12:00 окупанти двома КАБами влучили у передмісті Золочева на Харківщині.
«Попередньо в результаті ударів пошкодження отримали резервуари та технічні споруди місцевого підприємства, вибито вікна у приватних будинках. Без жертв», – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря-news».
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: золочів, КАБ, пригород, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 13:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:00 окупанти двома КАБами влучили у передмісті Золочева на Харківщині.".