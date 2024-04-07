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Армія РФ вдень вдарила двома КАБ по передмістю Золочева, жертв немає

Суспільство 13:13   07.04.2024
Вікторія Яковенко
Армія РФ вдень вдарила двома КАБ по передмістю Золочева, жертв немає

Близько 12:00 окупанти двома КАБами влучили у передмісті Золочева на Харківщині.

«Попередньо в результаті ударів пошкодження отримали резервуари та технічні споруди місцевого підприємства, вибито вікна у приватних будинках. Без жертв», – повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає видання «Зоря-news».

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Армія РФ вдень вдарила двома КАБ по передмістю Золочева, жертв немає»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 13:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:00 окупанти двома КАБами влучили у передмісті Золочева на Харківщині.".