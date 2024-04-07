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Последствия обстрела Шевченковского района Харькова (видео из дрона)

Происшествия 19:44   07.04.2024
Виктория Яковенко
Последствия обстрела Шевченковского района Харькова (видео из дрона)

Последствия ударов РФ по Шевченковскому району Харькова днем 7 апреля зафиксировали с помощью дрона.

Харьковская областная прокуратура опубликовала видео в Telegram.

Напомним, около 11:40 в Харькове была слышна серия взрывов. Незадолго до этого начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе ударов КАБ для Харькова и области. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что город под ударом, а глава ХОВА Олег Синегубов призывал быть в укрытиях. Спустя несколько минут в Харькове прозвучала еще серия взрывов. Позже Синегубов проинформировал, что оккупанты ударили по центральной части города. Всего в Харькове зафиксировали четыре «прилета», позже сообщил Терехов. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг обстрелял несколько районов города. Под ударами были Шевченковский и Индустриальный районы. Два УМПБ (унифицированных межвидовых планирующих боеприпасы) выпустил вражеский самолет около 11:45 по Шевченковскому району Харькова, сообщил руководитель областной прокуратуры Александр Фильчаков. В результате обстрелов Шевченковского района пострадали пять жителей. У 45-летнего мужчины осколочные ранения. У четырех женщин от 37 до 72 лет острая реакция на стресс. Также в Харькове гремели взрывы и в 13:43.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 19:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия ударов РФ по Шевченковскому району Харькова днем 7 апреля зафиксировали с помощью дрона.".