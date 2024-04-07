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Наслідки обстрілу Шевченківського району Харкова (відео з дрона)

Події 19:44   07.04.2024
Вікторія Яковенко
Наслідки обстрілу Шевченківського району Харкова (відео з дрона)

Наслідки ударів РФ по Шевченківському району Харкова вдень 7 квітня зафіксували за допомогою дрона.

Харківська обласна прокуратура опублікувала відео у телеграмі.

Нагадаємо, близько 11:40 у Харкові була чутна серія вибухів. Незадовго до цього начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу ударів КАБ для Харкова та області. Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що місто під ударом, а голова ХОВА Олег Синегубов закликав бути в укриттях. За кілька хвилин у Харкові пролунала ще серія вибухів. Пізніше Синегубов поінформував, що окупанти вдарили по центральній частині міста. Всього у Харкові зафіксували чотири «прильоти», повідомив Терехов. За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог обстріляв кілька районів міста. Під ударами були Шевченківський та Індустріальний райони. Два УМПБ (уніфікованих міжвидових плануючих боєприпаси) випустив ворожий літак близько 11:45 по Шевченківському району Харкова, повідомив керівник обласної прокуратури Олександр Фільчаков. Внаслідок обстрілів Шевченківського району постраждали п’ять мешканців. У 45-річного чоловіка осколкові поранення. У чотирьох жінок віком від 37 до 72 років гостра реакція на стрес. Також у Харкові лунали вибухи і о 13:43.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 19:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки ударів РФ по Шевченківському району Харкова вдень 7 квітня зафіксували за допомогою дрона.".