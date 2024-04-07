Головні новини Харкова 7.04: атака БпЛА, ворожий дрон влучив у приватний дім

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

01:27

Один з безпілотників влучив у приватний будинок, почалася пожежа

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

00:39

У Харкові пролунав вибух: Мельник закликав бути в укриттях

Близько 00:30 у Харкові було чутно вибух. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів Харкова бути в укриттях. І нагадав, що знімати роботу українських захисників неба заборонено.

00:25

На Харківщині помічені ворожі БпЛА

О 00:15 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив, що в регіоні помічені ворожі БпЛА.

Він також закликав не знімати роботу ППО та дотримуватись правил безпеки.

«У напрямку Дергачів рухаються ворожі БПЛА. Не покидаймо укриттів!», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

«Ударні БпЛА на півночі Харківщини, курс південний», – зазначили у ПС ЗСУ.