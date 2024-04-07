Головні новини Харкова 7.04: атака БпЛА, ворожий дрон влучив у приватний дім
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
01:27
Один з безпілотників влучив у приватний будинок, почалася пожежа
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.
00:39
У Харкові пролунав вибух: Мельник закликав бути в укриттях
Близько 00:30 у Харкові було чутно вибух. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник закликав жителів Харкова бути в укриттях. І нагадав, що знімати роботу українських захисників неба заборонено.
00:25
На Харківщині помічені ворожі БпЛА
О 00:15 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив, що в регіоні помічені ворожі БпЛА.
Він також закликав не знімати роботу ППО та дотримуватись правил безпеки.
«У напрямку Дергачів рухаються ворожі БПЛА. Не покидаймо укриттів!», – повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
«Ударні БпЛА на півночі Харківщини, курс південний», – зазначили у ПС ЗСУ.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, ВС, дрони, ЗСУ, Мельник, новини, ударные, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 01:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.".