85-річна жінка загинула в Куп’янську, росіяни влучили у 4-поверховий дім
Фото: Олег Синєгубов
6 квітня о 22:40 у місті Куп’янськ на Харківщині під обстрілом опинився 4-поверховий житловий будинок, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок удару зруйновані два поверхи будинку. Загинула 85-річна жінка.
У ГУ ДСНС в Харківській області уточнили, що армія РФ скинула на житловий район авіабомбу.
«Внаслідок удару стались руйнації у 4-поверховому житловому будинку. Під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка. Для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС, а також кран місцевого комунального підприємства», – зазначили рятувальники.
О 03:30 аварійно-рятувальні роботи були завершені.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: дім, куп'янск, росіяни, сінєгубов, удар, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 09:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 квітня о 22:40 у місті Куп’янськ на Харківщині під обстрілом опинився 4-поверховий житловий будинок, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".