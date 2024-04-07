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85-річна жінка загинула в Куп’янську, росіяни влучили у 4-поверховий дім

Події 09:03   07.04.2024
Вікторія Яковенко
85-річна жінка загинула в Куп’янську, росіяни влучили у 4-поверховий дім Фото: Олег Синєгубов

6 квітня о 22:40 у місті Куп’янськ на Харківщині під обстрілом опинився 4-поверховий житловий будинок, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару зруйновані два поверхи будинку. Загинула 85-річна жінка.

У ГУ ДСНС в Харківській області уточнили, що армія РФ скинула на житловий район авіабомбу.

«Внаслідок удару стались руйнації у 4-поверховому житловому будинку. Під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка. Для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС, а також кран місцевого комунального підприємства», – зазначили рятувальники.

О 03:30 аварійно-рятувальні роботи були завершені.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «85-річна жінка загинула в Куп’янську, росіяни влучили у 4-поверховий дім»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2024 в 09:03;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 квітня о 22:40 у місті Куп’янськ на Харківщині під обстрілом опинився 4-поверховий житловий будинок, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".