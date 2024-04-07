85-річна жінка загинула в Куп’янську, росіяни влучили у 4-поверховий дім

6 квітня о 22:40 у місті Куп’янськ на Харківщині під обстрілом опинився 4-поверховий житловий будинок, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару зруйновані два поверхи будинку. Загинула 85-річна жінка.

У ГУ ДСНС в Харківській області уточнили, що армія РФ скинула на житловий район авіабомбу.

«Внаслідок удару стались руйнації у 4-поверховому житловому будинку. Під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка. Для вилучення тіла загиблої були залучені підрозділи ДСНС, а також кран місцевого комунального підприємства», – зазначили рятувальники.

О 03:30 аварійно-рятувальні роботи були завершені.