85-летняя женщина погибла в Купянске, россияне попали в 4-этажный дом (фото)
Фото: Олег Синегубов
6 апреля в 22:40 в городе Купянск на Харьковщине под обстрелом оказался 4-этажный жилой дом, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В результате удара разрушены два этажа дома. Погибла 85-летняя женщина.
В ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили, что армия РФ сбросила на жилой район авиабомбу.
«В результате удара произошли разрушения в 4-этажном жилом доме. Под завалами в квартире на четвертом этаже многоэтажки погибла женщина. Для извлечения тела погибшей были привлечены подразделения ГСЧС, а также кран местного коммунального предприятия», — отметили спасатели.
В 03:30 аварийно-спасательные работы были завершены.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дім, дом, купянск, россияне, синєгубов, синегубов, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 09:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 апреля в 22:40 в городе Купянск на Харьковщине под обстрелом оказался 4-этажный жилой дом, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".