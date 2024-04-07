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85-летняя женщина погибла в Купянске, россияне попали в 4-этажный дом (фото)

Происшествия 09:03   07.04.2024
Виктория Яковенко
85-летняя женщина погибла в Купянске, россияне попали в 4-этажный дом (фото) Фото: Олег Синегубов

6 апреля в 22:40 в городе Купянск на Харьковщине под обстрелом оказался 4-этажный жилой дом, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате удара разрушены два этажа дома. Погибла 85-летняя женщина.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили, что армия РФ сбросила на жилой район авиабомбу.

«В результате удара произошли разрушения в 4-этажном жилом доме. Под завалами в квартире на четвертом этаже многоэтажки погибла женщина. Для извлечения тела погибшей были привлечены подразделения ГСЧС, а также кран местного коммунального предприятия», — отметили спасатели.

В 03:30 аварийно-спасательные работы были завершены.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 апреля 2024 в 09:03;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 апреля в 22:40 в городе Купянск на Харьковщине под обстрелом оказался 4-этажный жилой дом, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".