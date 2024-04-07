85-летняя женщина погибла в Купянске, россияне попали в 4-этажный дом (фото)

6 апреля в 22:40 в городе Купянск на Харьковщине под обстрелом оказался 4-этажный жилой дом, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

В результате удара разрушены два этажа дома. Погибла 85-летняя женщина.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили, что армия РФ сбросила на жилой район авиабомбу.

«В результате удара произошли разрушения в 4-этажном жилом доме. Под завалами в квартире на четвертом этаже многоэтажки погибла женщина. Для извлечения тела погибшей были привлечены подразделения ГСЧС, а также кран местного коммунального предприятия», — отметили спасатели.

В 03:30 аварийно-спасательные работы были завершены.