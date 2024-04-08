Росіяни тиснутимуть на Харків в очікуванні рішень “на емоціях” – Донік

Бєлгород для Росії – то ніщо. Якийсь прикордонний мухосранск. Тому реакція на те що, наприклад, робили російські повстанці в Бєлгородській області, дуже слабка. Харків в Україні займає зовсім інше місце навіть в інформаційному полі… Росіяни будуть тиснути. Бити по цивільній забудові. КАБи будуть залітати все глибше. Вони будуть провокувати та чекати, звідки на Харків перемістять засоби ППО. І вдарять туди. Дуже сподіваюсь, що не буде ніяких рішень “для піару” або “на емоціях”.