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Росіяни тиснутимуть на Харків в очікуванні рішень “на емоціях” – Донік

Події 11:49   08.04.2024
Роман Донік
волонтер
Росіяни тиснутимуть на Харків в очікуванні рішень “на емоціях” – Донік

Бєлгород для Росії – то ніщо. Якийсь прикордонний мухосранск. Тому реакція на те що, наприклад, робили російські повстанці в Бєлгородській області, дуже слабка. Харків в Україні займає зовсім інше місце навіть в інформаційному полі… Росіяни будуть тиснути. Бити по цивільній забудові. КАБи будуть залітати все глибше. Вони будуть провокувати та чекати, звідки на Харків перемістять засоби ППО. І вдарять туди. Дуже сподіваюсь, що не буде ніяких рішень “для піару” або “на емоціях”.

Автор: Роман Донік, волонтер
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 11:49;

  • Кореспондент Роман Донік, волонтер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бєлгород для Росії – то ніщо. Якийсь прикордонний мухосранск. Тому реакція на те що, наприклад, робили російські повстанці в Бєлгородській…".