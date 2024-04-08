Росіяни тиснутимуть на Харків в очікуванні рішень “на емоціях” – Донік
Бєлгород для Росії – то ніщо. Якийсь прикордонний мухосранск. Тому реакція на те що, наприклад, робили російські повстанці в Бєлгородській області, дуже слабка. Харків в Україні займає зовсім інше місце навіть в інформаційному полі… Росіяни будуть тиснути. Бити по цивільній забудові. КАБи будуть залітати все глибше. Вони будуть провокувати та чекати, звідки на Харків перемістять засоби ППО. І вдарять туди. Дуже сподіваюсь, що не буде ніяких рішень “для піару” або “на емоціях”.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна, Харків; Теги: Бєлгород, війна, доник, обстріли, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни тиснутимуть на Харків в очікуванні рішень “на емоціях” – Донік»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2024 в 11:49;
Кореспондент Роман Донік, волонтер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бєлгород для Росії – то ніщо. Якийсь прикордонний мухосранск. Тому реакція на те що, наприклад, робили російські повстанці в Бєлгородській…".