Харьков «встречает гостей» — ВСУ показали, как ликвидируют оккупантов

Бойцы подразделения “Гострі картузи”, которое участвует в боях на Харьковщине, показали работу дронов по захватчикам.

«Харьков встречает «гостей» осколочными боеприпасами вместо утреннего кофе. Хотя харьковчане очень гостеприимны», — отметили в telegram «Гострих картузів» утром 14 мая.

Позже защитники Украины опубликовали видео, демонстрирующее, как именно встречают захватчиков.

«Группа добровольцев «Гострі картузи» показали один из фрагментов своей работы в боях Харьковщины. В результате удачного прилета fpv-дрона один оккупант был уничтожен, другой изрядно ранен», — прокомментировали защитники.