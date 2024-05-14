Харьков «встречает гостей» — ВСУ показали, как ликвидируют оккупантов
Бойцы подразделения “Гострі картузи”, которое участвует в боях на Харьковщине, показали работу дронов по захватчикам.
«Харьков встречает «гостей» осколочными боеприпасами вместо утреннего кофе. Хотя харьковчане очень гостеприимны», — отметили в telegram «Гострих картузів» утром 14 мая.
Позже защитники Украины опубликовали видео, демонстрирующее, как именно встречают захватчиков.
«Группа добровольцев «Гострі картузи» показали один из фрагментов своей работы в боях Харьковщины. В результате удачного прилета fpv-дрона один оккупант был уничтожен, другой изрядно ранен», — прокомментировали защитники.
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2024 в 11:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы подразделения “Гострі картузи”, которое участвует в боях на Харьковщине, показали работу дронов по захватчикам".