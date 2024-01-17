Россияне «затихли» под Купянском: Синегубов рассказал, что происходит

На Харьковщине в течение трех недель фиксируют снижение штурмовой активности врага, сообщил в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Если говорить о штурмах, то где-то три недели мы фиксируем понижение активности врага. Однако это не связано с тем, что он отказался от своих планов. Напротив, он проводит там и накопление, и соответствующие ротации, и замену потерявших свою боеспособность подразделений, поскольку наши ВСУ наносят им серьезное поражение. За прошедшие сутки было два активных штурма. Однако все равно мы следим за врагом и действительно готовимся, что когда стабилизируется минусовая температура, это будет способствовать врагу проводить активнее штурмовые действия», — отметил Синегубов.

Он сообщил что хотя вражеских штурмов стало меньше, количество обстрелов населенных пунктов в регионе только возросло.

«За последние сутки это было 22 населенных пункта. Это все абсолютно приграничье, это север, северо-восточное направление, это Харьковский, Чугуевский район, ну и конечно, Купянское направление», — сообщил начальник ХОВА.

Именно из-за интенсивных обстрелов в Харьковской области объявили обязательную эвакуацию еще из 27 населенных пунктов в двух громадах. Людей вывозят из Купянского района в Харьков.

«Места у нас есть. Мы можем предоставить людям как жилье в городе Харькове временное, так и за пределами города Харькова и территории Харьковской области. Однако, как правило, люди из самого города уезжать не хотят», — пояснил Синегубов.