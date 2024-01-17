Росіяни затихли під Куп’янськом: Синєгубов розповів, що відбувається

На Харківщині упродовж трьох тижнів фіксують зниження штурмової активності ворога, повідомив в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Якщо говорили про штурми, то десь три тижні ми фіксуємо зниження активності ворога. Однак це не пов’язано з тим, що він відмовився від своїх планів. Навпаки, він проводить там і накопичення, і відповідні ротації, і заміну підрозділів, які втратили свою боєздатність, оскільки наші ЗСУ наносять їм серйозне ураження. За минулу добу було два активні штурми. Однак все одно ми слідкуємо за ворогом і дійсно готуємося, що коли стабілізується мінусова температура, це буде сприяти, на жаль, ворогу проводити активніше штурмові дії“, – зазначив Синєгубов.

Він повідомив, що хоча ворожих штурмів поменшало, кількість обстрілів населених пунктів у регіоні тільки зросла.

“За останню добу це було 22 населені пункти. Це все абсолютно прикордоння, це північ, північно-східний напрямок, це Харківський, Чугуївський район, ну і звичайно, Куп’янський напрямок”, – повідомив начальник ХОВА.

Саме через інтенсивні обстріли в Харківській області оголосили обов’язкову евакуацію ще з 27 населених пунктів у двох громадах. Людей вивозять із Куп’янського району до Харкова.

“Місця в нас є. Ми можемо надати людям як житло у місті Харкові тимчасове, так і поза межами й міста Харкова та території Харківської області. Однак, зазвичай, люди з самого міста виїжджати не хочуть”, – пояснив Синєгубов.