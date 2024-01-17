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Ракетные удары по Харькову: большинство абонентов уже со светом (фото)

Общество 15:04   17.01.2024
Виктория Яковенко
Ракетные удары по Харькову: большинство абонентов уже со светом (фото) Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики возобновили электроснабжение для большинства потребителей, обесточенных из-за ракетных ударов по Харькову вечером 16 января.

По данным АО «Харьковоблэнерго», специалисты запитали 67 потребителей.

«Из-за обстрелов были повреждены два узловых пункта облэнерго, что привело к обесточению 93 бытовых и 12 юридических потребителей. Сегодня нам удалось восстановить электроснабжение для 62 бытовых и 5 юридических потребителей. Завтра планируем отремонтировать узловые пункты и запитать всех», – отметил руководитель Холодногорского района электрических сетей Сергей Помазан.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 15:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики возобновили электроснабжение для большинства потребителей, обесточенных из-за ракетных ударов по Харькову вечером 16 января.".