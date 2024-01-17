Ракетные удары по Харькову: большинство абонентов уже со светом (фото)

Энергетики возобновили электроснабжение для большинства потребителей, обесточенных из-за ракетных ударов по Харькову вечером 16 января.

По данным АО «Харьковоблэнерго», специалисты запитали 67 потребителей.

«Из-за обстрелов были повреждены два узловых пункта облэнерго, что привело к обесточению 93 бытовых и 12 юридических потребителей. Сегодня нам удалось восстановить электроснабжение для 62 бытовых и 5 юридических потребителей. Завтра планируем отремонтировать узловые пункты и запитать всех», – отметил руководитель Холодногорского района электрических сетей Сергей Помазан.