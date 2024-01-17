Ракетные удары по Харькову: большинство абонентов уже со светом (фото)
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Энергетики возобновили электроснабжение для большинства потребителей, обесточенных из-за ракетных ударов по Харькову вечером 16 января.
По данным АО «Харьковоблэнерго», специалисты запитали 67 потребителей.
«Из-за обстрелов были повреждены два узловых пункта облэнерго, что привело к обесточению 93 бытовых и 12 юридических потребителей. Сегодня нам удалось восстановить электроснабжение для 62 бытовых и 5 юридических потребителей. Завтра планируем отремонтировать узловые пункты и запитать всех», – отметил руководитель Холодногорского района электрических сетей Сергей Помазан.
Читайте также: Часть центра в Харькове без тепла и света из-за ракетного удара — мэрия
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: запитали, обесточены, ракетный, світло, свет, удар, Харьков, Энергетики;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ракетные удары по Харькову: большинство абонентов уже со светом (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 15:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики возобновили электроснабжение для большинства потребителей, обесточенных из-за ракетных ударов по Харькову вечером 16 января.".