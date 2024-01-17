Ракетні удари по Харкову: більшість абонентів вже зі світлом (фото)

Енергетики відновили електропостачання для більшості споживачів, знеструмлених через ракетні удари по Харкову ввечері 16 січня.

За даними АТ «Харківобленерго», фахівці заживили 67 споживачів.

«Через обстріл було пошкоджено два вузлових пункти обленерго, що призвело до знеструмлення 93 побутових та 12 юридичних споживачів. Сьогодні нам вдалося відновити електропостачання для 62 побутових і 5 юридичних споживачів. Завтра плануємо відремонтувати вузлові пункти і заживити всіх», – зазначив керівник Холодногірського району електричних мереж Сергій Помазан.