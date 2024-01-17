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Ракетні удари по Харкову: більшість абонентів вже зі світлом (фото)

Суспільство 15:04   17.01.2024
Вікторія Яковенко
Ракетні удари по Харкову: більшість абонентів вже зі світлом (фото) Фото: АТ “Харківобленерго”

Енергетики відновили електропостачання для більшості споживачів, знеструмлених через ракетні удари по Харкову ввечері 16 січня.

За даними АТ «Харківобленерго», фахівці заживили 67 споживачів.

«Через обстріл було пошкоджено два вузлових пункти обленерго, що призвело до знеструмлення 93 побутових та 12 юридичних споживачів. Сьогодні нам вдалося відновити електропостачання для 62 побутових і 5 юридичних споживачів. Завтра плануємо відремонтувати вузлові пункти і заживити всіх», – зазначив керівник Холодногірського району електричних мереж Сергій Помазан.

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Фото: АТ “Харківобленерго”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 15:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики відновили електропостачання для більшості споживачів, знеструмлених через ракетні удари по Харкову ввечері 16 січня.".