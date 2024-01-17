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Из-за ракетного удара по Харькову повреждены сети водоканала: аварию устраняют

Общество 12:13   17.01.2024
Виктория Яковенко
Из-за ракетного удара по Харькову повреждены сети водоканала: аварию устраняют Фото: КП «Харьковводоканал»

В Холодногорском районе ликвидируют повреждения на сетях водоснабжения после ракетного удара 16 января.

«В результате взрыва выведен из строя участок сети водоотвода диаметром 150 мм и водопроводный ввод диаметром 100 мм в один из домов. Ремонтные бригады обеспечены необходимыми материалами и спецтехникой, выработана четкая стратегия проведения восстановительных мероприятий, а потому справимся в установленный срок», – сообщили в КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики планируют завершить работы в течение суток.

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Фото: КП «Харьковводоканал»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 12:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Холодногорском районе ликвидируют повреждения на сетях водоснабжения после ракетного удара 16 января.".