Из-за ракетного удара по Харькову повреждены сети водоканала: аварию устраняют
Фото: КП «Харьковводоканал»
В Холодногорском районе ликвидируют повреждения на сетях водоснабжения после ракетного удара 16 января.
«В результате взрыва выведен из строя участок сети водоотвода диаметром 150 мм и водопроводный ввод диаметром 100 мм в один из домов. Ремонтные бригады обеспечены необходимыми материалами и спецтехникой, выработана четкая стратегия проведения восстановительных мероприятий, а потому справимся в установленный срок», – сообщили в КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики планируют завершить работы в течение суток.
Читайте также: Часть центра в Харькове без тепла и света из-за ракетного удара — мэрия
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, коммунальщики, повреждены, район, сети, Харьков, Харьковводоканал, Холодногорский;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Из-за ракетного удара по Харькову повреждены сети водоканала: аварию устраняют»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 12:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Холодногорском районе ликвидируют повреждения на сетях водоснабжения после ракетного удара 16 января.".