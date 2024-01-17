Через ракетний удар по Харкову пошкоджені мережі водоканалу: аварію усувають

У Холодногірському районі ліквідують пошкодження на мережах водопостачання після ракетного удару 16 січня.

«Внаслідок вибуху виведено з ладу ділянку мережі водовідведення діаметром 150 мм та водопровідний ввід діаметром 100 мм в один із будинків. Ремонтні бригади забезпечені необхідними матеріалами та спецтехнікою, вироблено чітку стратегію проведення відновлювальних заходів, а тому впораємося у встановлений термін», – повідомили у КП «Харківводоканал».

Комунальники планують завершити роботи протягом доби.