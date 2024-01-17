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Через ракетний удар по Харкову пошкоджені мережі водоканалу: аварію усувають

Суспільство 12:13   17.01.2024
Вікторія Яковенко
Через ракетний удар по Харкову пошкоджені мережі водоканалу: аварію усувають Фото: КП “Харківводоканал”

У Холодногірському районі ліквідують пошкодження на мережах водопостачання після ракетного удару 16 січня.  

«Внаслідок вибуху виведено з ладу ділянку мережі водовідведення діаметром 150 мм та водопровідний ввід діаметром 100 мм в один із будинків. Ремонтні бригади забезпечені необхідними матеріалами та спецтехнікою, вироблено чітку стратегію проведення відновлювальних заходів, а тому впораємося у встановлений термін», – повідомили у КП «Харківводоканал».

Комунальники планують завершити роботи протягом доби.

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Фото: КП “Харківводоканал”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 12:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Холодногірському районі ліквідують пошкодження на мережах водопостачання після ракетного удару 16 січня.  ".