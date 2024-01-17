Больше всего российских пыточных в Украине обнаружили на Харьковщине — 28

28 пыточных обнаружили следователи на деоккупированных территориях Харьковской области. Это наибольшее количество в Украине.

Три из 28 пыточных остаются незадокументированными, так как находятся в интенсивно обстреливаемых населенных пунктах на границе с РФ, информирует МВД Украины.

«Среди крупнейших — дело о пыточной в Купянске. Официально пострадавшими от рук оккупантов в ней признаны 67 человек, однако полицейским известно о пытках более чем 150 пострадавших. Некоторых удерживали более ста дней», — говорится в публикации.

Сообщается, что среди пострадавших — школьники, пенсионеры, учителя, директора местных предприятий и фермеры.

«Сейчас задача следователей — установить и идентифицировать всех российских военных, «ЛНР/ДНРовцев» и предателей-коллаборантов, причастных к пыткам украинцев и направить эти дела в суд», — добавляют в МВД.

В июле 2023 года руководитель Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков сообщал о 23 пыточных в регионе.