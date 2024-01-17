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Найбільше російських катівень в Україні виявили на Харківщині – 28

Суспільство 21:03   17.01.2024
Олена Нагорна
Найбільше російських катівень в Україні виявили на Харківщині – 28

28 катівень виявили слідчі на деокупованих територіях Харківської області. Це найбільша кількість в Україні.

Три з 28 катівень лишаються незадокументованими, оскільки знаходяться в населених пунктах, що інтенсивно обстрілюються, поблизу кордону з РФ, інформує МВС України.

“Серед найбільших — справа про катівню в Куп’янську. Офіційно потерпілими від рук окупантів у цій катівні визнані 67 людей, однак поліцейським відомо про тортури більш ніж 150 потерпілих. Деяких утримували понад сто днів”, – йдеться у публікації.

Повідомляється, що серед постраждалих – школярі, пенсіонери, вчителі, директори місцевих підприємств та фермери.

“Наразі завдання слідчих — встановити та ідентифікувати всіх російських військових, «ЛНР/ДНРівців» та зрадників-колаборантів, причетних до катування українців та скерувати ці справи до суду”, – додають у МВС.

У липні 2023 року керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков повідомляв про 23 катівні в регіоні.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2024 в 21:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 катівень виявили слідчі на деокупованих територіях Харківської області. Це найбільша кількість в Україні.".